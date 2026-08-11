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HIDE: Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
Курс HIDE за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 24.47.
Следите за динамикой Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для HIDE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HIDE сегодня?
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF (HIDE) сегодня оценивается на уровне 24.45. Инструмент торгуется в пределах 24.35 - 24.47, вчерашнее закрытие составило 24.35, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HIDE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF?
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF в настоящее время оценивается в 24.45. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.54% и USD. Отслеживайте движения HIDE на графике в реальном времени.
Как купить акции HIDE?
Вы можете купить акции Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF (HIDE) по текущей цене 24.45. Ордера обычно размещаются около 24.45 или 24.75, тогда как 29 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HIDE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HIDE?
Инвестирование в Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF предполагает учет годового диапазона 22.68 - 24.70 и текущей цены 24.45. Многие сравнивают 0.41% и 2.00% перед размещением ордеров на 24.45 или 24.75. Изучайте ежедневные изменения цены HIDE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF?
Самая высокая цена Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF (HIDE) за последний год составила 24.70. Акции заметно колебались в пределах 22.68 - 24.70, сравнение с 24.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF?
Самая низкая цена Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF (HIDE) за год составила 22.68. Сравнение с текущими 24.45 и 22.68 - 24.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HIDE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HIDE?
В прошлом Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.35 и 6.54% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.35
- Open
- 24.47
- Bid
- 24.45
- Ask
- 24.75
- Low
- 24.35
- High
- 24.47
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 0.41%
- 6-месячное изменение
- 2.00%
- Годовое изменение
- 6.54%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%