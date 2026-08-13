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HIDE: Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF

24.42 USD 0.03 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HIDE汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.37和高点24.43进行交易。

关注Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIDE交易应用程序

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5 (7)
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PerformanceDashboard — Advanced Trade Analytics for MT5 PerformanceDashboard is a lightweight indicator designed to analyze trading performance directly from your MetaTrader 5 account history. It allows you to evaluate multiple Expert Advisors (EAs) simultaneously using Magic Numbers, providing clear and structured insights into your trading results. USER GUIDE Key Features Multi-Strategy Analysis Automatic Magic Number detection Manual Magic Number input EA identification from trade and order
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Session Range Boxes
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1. What Is SessionsScope? SessionsScope is a professional trading indicator for MetaTrader 5 that maps every major trading session directly onto your chart — and tells you, at a glance, exactly where each session started, ended, and how far price moved inside it. Every day the forex market moves through four distinct windows: Asia, Frankfurt, London, and New York. Each session has its own character, its own range, and its own relationship to the sessions that came before it. The high of the A
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FULL FOREX MARKET VIEW 仪表盘指标 MT5 这是一个为 MT5 平台开发的自定义指标，旨在为交易者提供对市场的全面了解。它使用实时数据来分析市场，并显示成功交易所需的所有信息。 安装： 在将此指标附加到图表窗口之前，请进入 MT5 的“市场报价”面板，隐藏所有不需要或不交易的货币对，只保留你交易的那些。原因是 FFMV 仪表盘会显示 MT5 市场报价中的所有货币对，最多可显示 26 种。如果超过 26 种，FFMV 仪表盘上的字体和图像会变得模糊并失真！将无法正确显示。 用途： 单一交易 组合交易（请参阅截图） 也可用于多订单交易 用于确认来自你交易系统的信号等 组件： 时间框架：从 M1 到 MN1 当前蜡烛状态（买/卖） 趋势：货币整体趋势 影响：货币波动的幅度/波动性（见下）： Build-up： 货币刚开始形成趋势 Good： 货币走势逐渐增强 High： 值得关注 Strong： 方向应予以考虑 Very strong： 接近完美 Excellent： 信号达到最佳，可以交易 变化：货币横盘、上涨或下跌 评级：交易可靠性 如何使用仪表盘： 所有时间框架从
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ภาษาไทย คุณสมบัติหลัก 1.   การวิเคราะห์ Volume Profile คำนวณ Point of Control (POC) อัตโนมัติ - ระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด POC2 และ POC3 - ระดับราคาที่มีปริมาณสูงสุดอันดับ 2 และ 3 แสดงการกระจายตัวของปริมาณการซื้อขาย ปรับระยะเวลาคำนวณได้ (MaxBarsToCalculate = 300) 2.   การตรวจจับ Swing High/Low โหมด AUTO : ตรวจจับจุดสูงสุด-ต่ำสุดอัตโนมัติ โหมด MANUAL : ลากเส้นกำหนดจุด Swing ด้วยตนเอง ใช้ได้ทุก Timeframe   ตั้งแต่ M1 ถึง D1 เส้น Swing ลากด้วยเมาส์ได้ บันทึกค่า Swing อัตโนมัติสำหรับแต่ละส
Historical Similarity Matcher
Giorgi Samkharadze
指标
历史相似性匹配指标  概述 历史相似性匹配器（Historical Similarity Matcher）是 MetaTrader 5 的技术分析指标。它扫描历史价格数据，寻找与用户在图表上选定的参考时期具有统计相似性的片段。当找到匹配时，指标会显示历史模式，并根据这些历史片段的后续走势绘制潜在未来价格走势的投影。 本指标仅供教育和分析用途，不构成财务、投资或交易建议。不保证结果或盈利能力。过去表现不代表未来结果。交易存在重大损失风险。用户对自己的交易决策和结果负全责。  功能特点 - 识别与选定参考时期具有相关性的历史价格片段 - 支持正向和反向模式匹配 - 显示多个匹配的历史模式（数量可配置） - 为每个匹配绘制基于历史延续的独立投影线 - 可选 OpenCL 支持，在兼容硬件上加速计算（不支持时回退到 CPU） - 适用于任何时间周期和交易品种 - 允许在不同于当前图表的时间周期上进行扫描 - 在图表上提供启动扫描和导出结果的按钮 - 导出每个匹配的截图以及包含匹配详情的 CSV 文件  工作原理 1. 用户通过在图表上放置两条垂直线或在输入参数中设置日期来选择
Trade Planner Risk Calculator Panel MT5
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SMT Trade Planner 是一款专业的 MetaTrader 图表上风险计算器和交易执行面板。它根据您的风险设置计算手数大小，显示可直接在图表上拖动的入场价、止损和止盈线，根据可配置的风险规则验证交易，并允许一键执行交易。   工作原理 将 Trade Planner 附加到任何图表。面板显示账户信息和快速选择风险按钮。图表上出现三条水平线：入场价（蓝色）、止损（红色）和止盈（绿色）。拖动任何线条调整交易设置。所有计算实时更新。方向根据止损相对于入场价的位置自动检测。满意后点击买入或卖出执行交易。   面板部分 账户：实时显示余额、净值和可用保证金。风险设置：四个快速选择按钮。交易计划：方向、入场价、止损和止盈及点数距离。LINK模式在拖动时保持SL/TP比率。手数大小：基于风险百分比的最优手数，始终向下取整。分析：止损金额含点差和佣金、止盈利润、点差成本、佣金、毛R:R和净R:R。点差监控：带颜色编码的当前点差。风险规则：每条规则显示通过或失败。执行按钮：买入、卖出、全部平仓、重置、隐藏线条。   主要功能 可拖动的入场、止损和止盈线实时更新所有计算。关联SL/TP模式保持

常见问题解答

HIDE股票今天的价格是多少？

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票今天的定价为24.42。它在24.37 - 24.43范围内交易，昨天的收盘价为24.45，交易量达到23。HIDE的实时价格图表显示了这些更新。

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票是否支付股息？

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF目前的价值为24.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.41%和USD。实时查看图表以跟踪HIDE走势。

如何购买HIDE股票？

您可以以24.42的当前价格购买Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票。订单通常设置在24.42或24.72附近，而23和0.21%显示市场活动。立即关注HIDE的实时图表更新。

如何投资HIDE股票？

投资Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF需要考虑年度范围22.68 - 24.70和当前价格24.42。许多人在以24.42或24.72下订单之前，会比较0.29%和。实时查看HIDE价格图表，了解每日变化。

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF的最高价格是24.70。在22.68 - 24.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF的绩效。

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票的最低价格是多少？

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF（HIDE）的最低价格为22.68。将其与当前的24.42和22.68 - 24.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HIDE股票是什么时候拆分的？

Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.45和6.41%中可见。

日范围
24.37 24.43
年范围
22.68 24.70
前一天收盘价
24.45
开盘价
24.37
卖价
24.42
买价
24.72
最低价
24.37
最高价
24.43
交易量
23
日变化
-0.12%
月变化
0.29%
6个月变化
1.88%
年变化
6.41%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%