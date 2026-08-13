HIDE: Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
今日HIDE汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点24.37和高点24.43进行交易。
关注Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HIDE股票今天的价格是多少？
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票今天的定价为24.42。它在24.37 - 24.43范围内交易，昨天的收盘价为24.45，交易量达到23。HIDE的实时价格图表显示了这些更新。
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票是否支付股息？
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF目前的价值为24.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.41%和USD。实时查看图表以跟踪HIDE走势。
如何购买HIDE股票？
您可以以24.42的当前价格购买Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票。订单通常设置在24.42或24.72附近，而23和0.21%显示市场活动。立即关注HIDE的实时图表更新。
如何投资HIDE股票？
投资Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF需要考虑年度范围22.68 - 24.70和当前价格24.42。许多人在以24.42或24.72下订单之前，会比较0.29%和。实时查看HIDE价格图表，了解每日变化。
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF的最高价格是24.70。在22.68 - 24.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF的绩效。
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF股票的最低价格是多少？
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF（HIDE）的最低价格为22.68。将其与当前的24.42和22.68 - 24.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HIDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HIDE股票是什么时候拆分的？
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.45和6.41%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.45
- 开盘价
- 24.37
- 卖价
- 24.42
- 买价
- 24.72
- 最低价
- 24.37
- 最高价
- 24.43
- 交易量
- 23
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- 1.88%
- 年变化
- 6.41%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%