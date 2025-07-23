Валюты / GTES
GTES: Gates Industrial Corporation plc
25.25 USD 0.26 (1.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GTES за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.10, а максимальная — 25.56.
Следите за динамикой Gates Industrial Corporation plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GTES
Дневной диапазон
25.10 25.56
Годовой диапазон
14.70 26.42
- Предыдущее закрытие
- 25.51
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.25
- Ask
- 25.55
- Low
- 25.10
- High
- 25.56
- Объем
- 2.599 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- 37.83%
- Годовое изменение
- 43.38%
