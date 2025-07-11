Валюты / GT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GT: The Goodyear Tire & Rubber Company
8.52 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.47, а максимальная — 8.69.
Следите за динамикой The Goodyear Tire & Rubber Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GT
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- Goodyear: The Post-Earnings Selloff Is A Gift, Here's Why It Should Surge Into 2026 (GT)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q2 2025 Update
- HSBC cuts Goodyear to Hold as turnaround optimism fades
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Robinhood Markets and Goodyear Tire have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Bear of the Day: Goodyear Tire (GT)
- HSBC downgrades Goodyear Tire stock to Hold on pricing power concerns
- Goodyear appoints van Kesteren as managing director for EMEA region
- Goodyear Q2 Earnings Miss Expectations, Revenues Decline Y/Y
- CFRA lowers Goodyear Tire stock price target to $13 on import pressures
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Goodyear Q2 2025 slides reveal 52% drop in operating income, shares tumble
- Goodyear (GT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Goodyear Tire shares tumble as second quarter earnings miss estimates
- Goodyear blimp hosts world’s first aerial Pokémon battle with GameStop
- 3 “Strong Buy” Value Stocks to Buy Now, 7/30/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Goodyear Tire & Rubber Company Remains One Of The Most Compelling Prospects (NASDAQ:GT)
- Goodyear (GT) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
- Goodyear launches longest-lasting tire with 85,000-mile warranty
- Nasdaq Bull Market: 3 Historically Cheap Stocks That Can Easily Double Your Money
- Goodyear’s chemical business sale approved by Brazil’s antitrust regulator
Дневной диапазон
8.47 8.69
Годовой диапазон
7.99 12.03
- Предыдущее закрытие
- 8.52
- Open
- 8.55
- Bid
- 8.52
- Ask
- 8.82
- Low
- 8.47
- High
- 8.69
- Объем
- 8.351 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.43%
- 6-месячное изменение
- -8.09%
- Годовое изменение
- -3.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.