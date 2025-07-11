КотировкиРазделы
Валюты / GT
Назад в Рынок акций США

GT: The Goodyear Tire & Rubber Company

8.52 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.47, а максимальная — 8.69.

Следите за динамикой The Goodyear Tire & Rubber Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости GT

Дневной диапазон
8.47 8.69
Годовой диапазон
7.99 12.03
Предыдущее закрытие
8.52
Open
8.55
Bid
8.52
Ask
8.82
Low
8.47
High
8.69
Объем
8.351 K
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.43%
6-месячное изменение
-8.09%
Годовое изменение
-3.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.