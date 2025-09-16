КотировкиРазделы
GSY: Invesco Ultra Short Duration ETF

50.37 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GSY за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.36, а максимальная — 50.38.

Следите за динамикой Invesco Ultra Short Duration ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
50.36 50.38
Годовой диапазон
49.98 50.38
Предыдущее закрытие
50.35
Open
50.37
Bid
50.37
Ask
50.67
Low
50.36
High
50.38
Объем
445
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
0.50%
Годовое изменение
0.36%
21 сентября, воскресенье