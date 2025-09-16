CotationsSections
Devises / GSY
GSY: Invesco Ultra Short Duration ETF

50.37 USD 0.02 (0.04%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GSY a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.36 et à un maximum de 50.38.

Suivez la dynamique Invesco Ultra Short Duration ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.36 50.38
Range Annuel
49.98 50.38
Clôture Précédente
50.35
Ouverture
50.37
Bid
50.37
Ask
50.67
Plus Bas
50.36
Plus Haut
50.38
Volume
445
Changement quotidien
0.04%
Changement Mensuel
0.28%
Changement à 6 Mois
0.50%
Changement Annuel
0.36%
