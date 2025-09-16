货币 / GSY
GSY: Invesco Ultra Short Duration ETF
50.37 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GSY汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.36和高点50.38进行交易。
关注Invesco Ultra Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSY新闻
- Investing Outlook As Central Banks Begin Rate Cuts
- Confusion In The Jobs Market
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Rates Spark: The Long-End Bias Is Still Up
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- No, Wait, They Cut Rates?
- The Fed's Big Decision
- Economic Pulse Steady Amid Uncertain Rate Path
- Fed Delivers Dovish Shift, Restarts Rate-Cutting Cycle
- Cranking Up The Inflation Machine: Fed Delivers Rate Cut
- This Fed Meeting Must Have Been A Circus
- Fed Watch: Will It Be DéJà Vu All Over Again?
- 加拿大股市上涨；截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数上涨0.02%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.02%
- High Hopes From Central Banks
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- Principles Of Bond Yields And Credit Quality
- The Federal Reserve Is In The Hot Seat Today As Stagflation Risk Lurks
- A Fed Housing Fix That’s Hiding In Plain Sight
- Weekly Economic Pulse: Meh
- Rates Spark: A Dovish 25bp Or A Hawkish 50bp Rate Cut
- Investment Grade Outlook: What Would A Rate Cut Mean?
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
日范围
50.36 50.38
年范围
49.98 50.38
- 前一天收盘价
- 50.35
- 开盘价
- 50.37
- 卖价
- 50.37
- 买价
- 50.67
- 最低价
- 50.36
- 最高价
- 50.38
- 交易量
- 445
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.28%
- 6个月变化
- 0.50%
- 年变化
- 0.36%
21 九月, 星期日