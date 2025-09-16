报价部分
货币 / GSY
GSY: Invesco Ultra Short Duration ETF

50.37 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GSY汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点50.36和高点50.38进行交易。

关注Invesco Ultra Short Duration ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
50.36 50.38
年范围
49.98 50.38
前一天收盘价
50.35
开盘价
50.37
卖价
50.37
买价
50.67
最低价
50.36
最高价
50.38
交易量
445
日变化
0.04%
月变化
0.28%
6个月变化
0.50%
年变化
0.36%
