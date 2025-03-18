Валюты / GETY
GETY: Getty Images Holdings Inc Class A
2.07 USD 0.02 (0.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GETY за сегодня изменился на 0.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.08.
Следите за динамикой Getty Images Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GETY
Дневной диапазон
2.00 2.08
Годовой диапазон
1.25 4.49
- Предыдущее закрытие
- 2.05
- Open
- 2.00
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.00
- High
- 2.08
- Объем
- 287
- Дневное изменение
- 0.98%
- Месячное изменение
- 16.29%
- 6-месячное изменение
- 21.05%
- Годовое изменение
- -45.38%
