КотировкиРазделы
Валюты / FTK
Назад в Рынок акций США

FTK: Flotek Industries Inc

11.92 USD 0.20 (1.71%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTK за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 12.03.

Следите за динамикой Flotek Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTK

Дневной диапазон
11.51 12.03
Годовой диапазон
4.55 16.87
Предыдущее закрытие
11.72
Open
11.73
Bid
11.92
Ask
12.22
Low
11.51
High
12.03
Объем
670
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
43.96%
Годовое изменение
140.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.