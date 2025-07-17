Валюты / FTK
FTK: Flotek Industries Inc
11.92 USD 0.20 (1.71%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTK за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.51, а максимальная — 12.03.
Следите за динамикой Flotek Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.51 12.03
Годовой диапазон
4.55 16.87
- Предыдущее закрытие
- 11.72
- Open
- 11.73
- Bid
- 11.92
- Ask
- 12.22
- Low
- 11.51
- High
- 12.03
- Объем
- 670
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- 43.96%
- Годовое изменение
- 140.81%
