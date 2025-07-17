Währungen / FTK
FTK: Flotek Industries Inc
13.01 USD 0.05 (0.39%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTK hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.71 bis zu einem Hoch von 13.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flotek Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTK News
Tagesspanne
12.71 13.11
Jahresspanne
4.55 16.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.96
- Eröffnung
- 13.01
- Bid
- 13.01
- Ask
- 13.31
- Tief
- 12.71
- Hoch
- 13.11
- Volumen
- 192
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 9.42%
- 6-Monatsänderung
- 57.13%
- Jahresänderung
- 162.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K