- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Курс FHN-PF за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.41, а максимальная — 18.54.
Следите за динамикой First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FHN-PF сегодня?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) сегодня оценивается на уровне 18.50. Инструмент торгуется в пределах 1.59%, вчерашнее закрытие составило 18.21, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHN-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing в настоящее время оценивается в 18.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.99% и USD. Отслеживайте движения FHN-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции FHN-PF?
Вы можете купить акции First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) по текущей цене 18.50. Ордера обычно размещаются около 18.50 или 18.80, тогда как 6 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHN-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FHN-PF?
Инвестирование в First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing предполагает учет годового диапазона 16.68 - 19.23 и текущей цены 18.50. Многие сравнивают -1.70% и 3.99% перед размещением ордеров на 18.50 или 18.80. Изучайте ежедневные изменения цены FHN-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FIRST HORIZON CORP?
Самая высокая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) за последний год составила 19.23. Акции заметно колебались в пределах 16.68 - 19.23, сравнение с 18.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FIRST HORIZON CORP?
Самая низкая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) за год составила 16.68. Сравнение с текущими 18.50 и 16.68 - 19.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHN-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FHN-PF?
В прошлом First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.21 и 3.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.21
- Open
- 18.41
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Low
- 18.41
- High
- 18.54
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- -1.70%
- 6-месячное изменение
- 3.99%
- Годовое изменение
- 3.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%