FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

18.50 USD 0.29 (1.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FHN-PF за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.41, а максимальная — 18.54.

Следите за динамикой First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FHN-PF сегодня?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) сегодня оценивается на уровне 18.50. Инструмент торгуется в пределах 1.59%, вчерашнее закрытие составило 18.21, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FHN-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing в настоящее время оценивается в 18.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.99% и USD. Отслеживайте движения FHN-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции FHN-PF?

Вы можете купить акции First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) по текущей цене 18.50. Ордера обычно размещаются около 18.50 или 18.80, тогда как 6 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FHN-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FHN-PF?

Инвестирование в First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing предполагает учет годового диапазона 16.68 - 19.23 и текущей цены 18.50. Многие сравнивают -1.70% и 3.99% перед размещением ордеров на 18.50 или 18.80. Изучайте ежедневные изменения цены FHN-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FIRST HORIZON CORP?

Самая высокая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) за последний год составила 19.23. Акции заметно колебались в пределах 16.68 - 19.23, сравнение с 18.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FIRST HORIZON CORP?

Самая низкая цена FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) за год составила 16.68. Сравнение с текущими 18.50 и 16.68 - 19.23 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FHN-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FHN-PF?

В прошлом First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.21 и 3.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.41 18.54
Годовой диапазон
16.68 19.23
Предыдущее закрытие
18.21
Open
18.41
Bid
18.50
Ask
18.80
Low
18.41
High
18.54
Объем
6
Дневное изменение
1.59%
Месячное изменение
-1.70%
6-месячное изменение
3.99%
Годовое изменение
3.99%
