Курс FHN-PF за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.41, а максимальная — 18.54.

Следите за динамикой First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.