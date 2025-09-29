- 概要
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
FHN-PFの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり18.41の安値と18.54の高値で取引されました。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FHN-PF株の現在の価格は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株価は本日18.54です。1.81%内で取引され、前日の終値は18.21、取引量は12に達しました。FHN-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は配当を出しますか？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の現在の価格は18.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.22%やUSDにも注目します。FHN-PFの動きはライブチャートで確認できます。
FHN-PF株を買う方法は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は現在18.54で購入可能です。注文は通常18.54または18.84付近で行われ、12や0.71%が市場の動きを示します。FHN-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。
FHN-PF株に投資する方法は？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing への投資では、年間の値幅16.68 - 19.23と現在の18.54を考慮します。注文は多くの場合18.54や18.84で行われる前に、-1.49%や4.22%と比較されます。FHN-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
FIRST HORIZON CORPの株の最高値は？
FIRST HORIZON CORPの過去1年の最高値は19.23でした。16.68 - 19.23内で株価は大きく変動し、18.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
FIRST HORIZON CORPの株の最低値は？
FIRST HORIZON CORP(FHN-PF)の年間最安値は16.68でした。現在の18.54や16.68 - 19.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHN-PFの動きはライブチャートで確認できます。
FHN-PFの株式分割はいつ行われましたか？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.21、4.22%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.21
- 始値
- 18.41
- 買値
- 18.54
- 買値
- 18.84
- 安値
- 18.41
- 高値
- 18.54
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 1.81%
- 1ヶ月の変化
- -1.49%
- 6ヶ月の変化
- 4.22%
- 1年の変化
- 4.22%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前