FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

18.54 USD 0.33 (1.81%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FHN-PFの今日の為替レートは、1.81%変化しました。日中、通貨は1あたり18.41の安値と18.54の高値で取引されました。

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FHN-PF株の現在の価格は？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株価は本日18.54です。1.81%内で取引され、前日の終値は18.21、取引量は12に達しました。FHN-PFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は配当を出しますか？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の現在の価格は18.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.22%やUSDにも注目します。FHN-PFの動きはライブチャートで確認できます。

FHN-PF株を買う方法は？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing の株は現在18.54で購入可能です。注文は通常18.54または18.84付近で行われ、12や0.71%が市場の動きを示します。FHN-PFの最新情報はライブチャートで確認できます。

FHN-PF株に投資する方法は？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing への投資では、年間の値幅16.68 - 19.23と現在の18.54を考慮します。注文は多くの場合18.54や18.84で行われる前に、-1.49%や4.22%と比較されます。FHN-PFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FIRST HORIZON CORPの株の最高値は？

FIRST HORIZON CORPの過去1年の最高値は19.23でした。16.68 - 19.23内で株価は大きく変動し、18.21と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FIRST HORIZON CORPの株の最低値は？

FIRST HORIZON CORP(FHN-PF)の年間最安値は16.68でした。現在の18.54や16.68 - 19.23と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FHN-PFの動きはライブチャートで確認できます。

FHN-PFの株式分割はいつ行われましたか？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.21、4.22%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
18.41 18.54
1年のレンジ
16.68 19.23
以前の終値
18.21
始値
18.41
買値
18.54
買値
18.84
安値
18.41
高値
18.54
出来高
12
1日の変化
1.81%
1ヶ月の変化
-1.49%
6ヶ月の変化
4.22%
1年の変化
4.22%
