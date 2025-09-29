FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
今日FHN-PF汇率已更改1.81%。当日，交易品种以低点18.41和高点18.54进行交易。
关注First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
FHN-PF股票今天的价格是多少？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票今天的定价为18.54。它在1.81%范围内交易，昨天的收盘价为18.21，交易量达到12。FHN-PF的实时价格图表显示了这些更新。
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票是否支付股息？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 目前的价值为18.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.22%和USD。实时查看图表以跟踪FHN-PF走势。
如何购买FHN-PF股票？
您可以以18.54的当前价格购买First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票。订单通常设置在18.54或18.84附近，而12和0.71%显示市场活动。立即关注FHN-PF的实时图表更新。
如何投资FHN-PF股票？
投资First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 需要考虑年度范围16.68 - 19.23和当前价格18.54。许多人在以18.54或18.84下订单之前，会比较-1.49%和。实时查看FHN-PF价格图表，了解每日变化。
FIRST HORIZON CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FIRST HORIZON CORP的最高价格是19.23。在16.68 - 19.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 的绩效。
FIRST HORIZON CORP股票的最低价格是多少？
FIRST HORIZON CORP（FHN-PF）的最低价格为16.68。将其与当前的18.54和16.68 - 19.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHN-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FHN-PF股票是什么时候拆分的？
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.21和4.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.21
- 开盘价
- 18.41
- 卖价
- 18.54
- 买价
- 18.84
- 最低价
- 18.41
- 最高价
- 18.54
- 交易量
- 12
- 日变化
- 1.81%
- 月变化
- -1.49%
- 6个月变化
- 4.22%
- 年变化
- 4.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值