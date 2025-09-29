报价部分
货币 / FHN-PF
回到股票

FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

18.54 USD 0.33 (1.81%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FHN-PF汇率已更改1.81%。当日，交易品种以低点18.41和高点18.54进行交易。

关注First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FHN-PF股票今天的价格是多少？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票今天的定价为18.54。它在1.81%范围内交易，昨天的收盘价为18.21，交易量达到12。FHN-PF的实时价格图表显示了这些更新。

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票是否支付股息？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 目前的价值为18.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.22%和USD。实时查看图表以跟踪FHN-PF走势。

如何购买FHN-PF股票？

您可以以18.54的当前价格购买First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 股票。订单通常设置在18.54或18.84附近，而12和0.71%显示市场活动。立即关注FHN-PF的实时图表更新。

如何投资FHN-PF股票？

投资First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 需要考虑年度范围16.68 - 19.23和当前价格18.54。许多人在以18.54或18.84下订单之前，会比较-1.49%和。实时查看FHN-PF价格图表，了解每日变化。

FIRST HORIZON CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FIRST HORIZON CORP的最高价格是19.23。在16.68 - 19.23内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 的绩效。

FIRST HORIZON CORP股票的最低价格是多少？

FIRST HORIZON CORP（FHN-PF）的最低价格为16.68。将其与当前的18.54和16.68 - 19.23进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FHN-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FHN-PF股票是什么时候拆分的？

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.21和4.22%中可见。

日范围
18.41 18.54
年范围
16.68 19.23
前一天收盘价
18.21
开盘价
18.41
卖价
18.54
买价
18.84
最低价
18.41
最高价
18.54
交易量
12
日变化
1.81%
月变化
-1.49%
6个月变化
4.22%
年变化
4.22%
