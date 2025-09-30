QuotazioniSezioni
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

18.54 USD 0.33 (1.81%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FHN-PF ha avuto una variazione del 1.81% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.41 e ad un massimo di 18.54.

Segui le dinamiche di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FHN-PF oggi?

Oggi le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing sono prezzate a 18.54. Viene scambiato all'interno di 1.81%, la chiusura di ieri è stata 18.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FHN-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagano dividendi?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing è attualmente valutato a 18.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.22% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FHN-PF.

Come acquistare azioni FHN-PF?

Puoi acquistare azioni First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing al prezzo attuale di 18.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.54 o 18.84, mentre 12 e 0.71% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FHN-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FHN-PF?

Investire in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing implica considerare l'intervallo annuale 16.68 - 19.23 e il prezzo attuale 18.54. Molti confrontano -1.49% e 4.22% prima di effettuare ordini su 18.54 o 18.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FHN-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST HORIZON CORP?

Il prezzo massimo di FIRST HORIZON CORP nell'ultimo anno è stato 19.23. All'interno di 16.68 - 19.23, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST HORIZON CORP?

Il prezzo più basso di FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) nel corso dell'anno è stato 16.68. Confrontandolo con gli attuali 18.54 e 16.68 - 19.23 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FHN-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FHN-PF?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.21 e 4.22%.

Intervallo Giornaliero
18.41 18.54
Intervallo Annuale
16.68 19.23
Chiusura Precedente
18.21
Apertura
18.41
Bid
18.54
Ask
18.84
Minimo
18.41
Massimo
18.54
Volume
12
Variazione giornaliera
1.81%
Variazione Mensile
-1.49%
Variazione Semestrale
4.22%
Variazione Annuale
4.22%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4