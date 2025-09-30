- Aperçu
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Le taux de change de FHN-PF a changé de 1.81% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.41 et à un maximum de 18.54.
Suivez la dynamique First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FHN-PF aujourd'hui ?
L'action First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing est cotée à 18.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.81%, a clôturé hier à 18.21 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de FHN-PF présente ces mises à jour.
L'action First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing verse-t-elle des dividendes ?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing est actuellement valorisé à 18.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FHN-PF.
Comment acheter des actions FHN-PF ?
Vous pouvez acheter des actions First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing au cours actuel de 18.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.54 ou de 18.84, le 12 et le 0.71% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FHN-PF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FHN-PF ?
Investir dans First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.68 - 19.23 et le prix actuel 18.54. Beaucoup comparent -1.49% et 4.22% avant de passer des ordres à 18.54 ou 18.84. Consultez le graphique du cours de FHN-PF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FIRST HORIZON CORP ?
Le cours le plus élevé de FIRST HORIZON CORP l'année dernière était 19.23. Au cours de 16.68 - 19.23, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.21 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FIRST HORIZON CORP ?
Le cours le plus bas de FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) sur l'année a été 16.68. Sa comparaison avec 18.54 et 16.68 - 19.23 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FHN-PF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FHN-PF a-t-elle été divisée ?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.21 et 4.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.21
- Ouverture
- 18.41
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Plus Bas
- 18.41
- Plus Haut
- 18.54
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 1.81%
- Changement Mensuel
- -1.49%
- Changement à 6 Mois
- 4.22%
- Changement Annuel
- 4.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4