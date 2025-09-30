CotaçõesSeções
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

18.54 USD 0.33 (1.81%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FHN-PF para hoje mudou para 1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.41 e o mais alto foi 18.54.

Veja a dinâmica do par de moedas First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FHN-PF hoje?

Hoje First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) está avaliado em 18.54. O instrumento é negociado dentro de 1.81%, o fechamento de ontem foi 18.21, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHN-PF em tempo real.

As ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagam dividendos?

Atualmente First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing está avaliado em 18.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.22% e USD. Monitore os movimentos de FHN-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FHN-PF?

Você pode comprar ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) pelo preço atual 18.54. Ordens geralmente são executadas perto de 18.54 ou 18.84, enquanto 12 e 0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHN-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FHN-PF?

Investir em First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 16.68 - 19.23 e o preço atual 18.54. Muitos comparam -1.49% e 4.22% antes de enviar ordens em 18.54 ou 18.84. Estude as mudanças diárias de preço de FHN-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FIRST HORIZON CORP?

O maior preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) no último ano foi 19.23. As ações oscilaram bastante dentro de 16.68 - 19.23, e a comparação com 18.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FIRST HORIZON CORP?

O menor preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) no ano foi 16.68. A comparação com o preço atual 18.54 e 16.68 - 19.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHN-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHN-PF?

No passado First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.21 e 4.22% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.41 18.54
Faixa anual
16.68 19.23
Fechamento anterior
18.21
Open
18.41
Bid
18.54
Ask
18.84
Low
18.41
High
18.54
Volume
12
Mudança diária
1.81%
Mudança mensal
-1.49%
Mudança de 6 meses
4.22%
Mudança anual
4.22%
