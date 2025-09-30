- Visão do mercado
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
A taxa do FHN-PF para hoje mudou para 1.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.41 e o mais alto foi 18.54.
Veja a dinâmica do par de moedas First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FHN-PF hoje?
Hoje First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) está avaliado em 18.54. O instrumento é negociado dentro de 1.81%, o fechamento de ontem foi 18.21, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FHN-PF em tempo real.
As ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing pagam dividendos?
Atualmente First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing está avaliado em 18.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.22% e USD. Monitore os movimentos de FHN-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FHN-PF?
Você pode comprar ações de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) pelo preço atual 18.54. Ordens geralmente são executadas perto de 18.54 ou 18.84, enquanto 12 e 0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FHN-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FHN-PF?
Investir em First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing envolve considerar a faixa anual 16.68 - 19.23 e o preço atual 18.54. Muitos comparam -1.49% e 4.22% antes de enviar ordens em 18.54 ou 18.84. Estude as mudanças diárias de preço de FHN-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIRST HORIZON CORP?
O maior preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) no último ano foi 19.23. As ações oscilaram bastante dentro de 16.68 - 19.23, e a comparação com 18.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIRST HORIZON CORP?
O menor preço de FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) no ano foi 16.68. A comparação com o preço atual 18.54 e 16.68 - 19.23 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FHN-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FHN-PF?
No passado First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.21 e 4.22% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.21
- Open
- 18.41
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Low
- 18.41
- High
- 18.54
- Volume
- 12
- Mudança diária
- 1.81%
- Mudança mensal
- -1.49%
- Mudança de 6 meses
- 4.22%
- Mudança anual
- 4.22%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4