FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing

18.54 USD 0.33 (1.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FHN-PF hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.41 bis zu einem Hoch von 18.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von FHN-PF heute?

Die Aktie von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) notiert heute bei 18.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.21 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von FHN-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie FHN-PF Dividenden?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 18.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHN-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich FHN-PF-Aktien?

Sie können Aktien von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) zum aktuellen Kurs von 18.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.54 oder 18.84 platziert, während 12 und 0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHN-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in FHN-PF-Aktien?

Bei einer Investition in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 16.68 - 19.23 und der aktuelle Kurs 18.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.49% und 4.22%, bevor sie Orders zu 18.54 oder 18.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHN-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?

Der höchste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) im vergangenen Jahr lag bei 19.23. Innerhalb von 16.68 - 19.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?

Der niedrigste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) im Laufe des Jahres betrug 16.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.54 und der Spanne 16.68 - 19.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHN-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von FHN-PF statt?

First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.21 und 4.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.41 18.54
Jahresspanne
16.68 19.23
Vorheriger Schlusskurs
18.21
Eröffnung
18.41
Bid
18.54
Ask
18.84
Tief
18.41
Hoch
18.54
Volumen
12
Tagesänderung
1.81%
Monatsänderung
-1.49%
6-Monatsänderung
4.22%
Jahresänderung
4.22%
