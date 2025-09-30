- Übersicht
FHN-PF: First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing
Der Wechselkurs von FHN-PF hat sich für heute um 1.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.41 bis zu einem Hoch von 18.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FHN-PF heute?
Die Aktie von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) notiert heute bei 18.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.81% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.21 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von FHN-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FHN-PF Dividenden?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing wird derzeit mit 18.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.22% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FHN-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich FHN-PF-Aktien?
Sie können Aktien von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing (FHN-PF) zum aktuellen Kurs von 18.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.54 oder 18.84 platziert, während 12 und 0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FHN-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FHN-PF-Aktien?
Bei einer Investition in First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing müssen die jährliche Spanne 16.68 - 19.23 und der aktuelle Kurs 18.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.49% und 4.22%, bevor sie Orders zu 18.54 oder 18.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FHN-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?
Der höchste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) im vergangenen Jahr lag bei 19.23. Innerhalb von 16.68 - 19.23 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST HORIZON CORP?
Der niedrigste Kurs von FIRST HORIZON CORP (FHN-PF) im Laufe des Jahres betrug 16.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.54 und der Spanne 16.68 - 19.23 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FHN-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FHN-PF statt?
First Horizon Corporation Depositary Shares, each representing hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.21 und 4.22% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.21
- Eröffnung
- 18.41
- Bid
- 18.54
- Ask
- 18.84
- Tief
- 18.41
- Hoch
- 18.54
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 1.81%
- Monatsänderung
- -1.49%
- 6-Monatsänderung
- 4.22%
- Jahresänderung
- 4.22%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4