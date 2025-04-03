Валюты / FC
FC: Franklin Covey Company
19.47 USD 0.31 (1.62%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FC за сегодня изменился на 1.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.82, а максимальная — 19.47.
Следите за динамикой Franklin Covey Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.82 19.47
Годовой диапазон
18.13 44.17
- Предыдущее закрытие
- 19.16
- Open
- 18.97
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- Low
- 18.82
- High
- 19.47
- Объем
- 71
- Дневное изменение
- 1.62%
- Месячное изменение
- -0.41%
- 6-месячное изменение
- -29.74%
- Годовое изменение
- -52.69%
