EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares
Курс EQH-PA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.76, а максимальная — 21.83.
Следите за динамикой Equitable Holdings Inc Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EQH-PA сегодня?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) сегодня оценивается на уровне 21.77. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.76, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQH-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Equitable Holdings Inc Depositary Shares?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares в настоящее время оценивается в 21.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.04% и USD. Отслеживайте движения EQH-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции EQH-PA?
Вы можете купить акции Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) по текущей цене 21.77. Ордера обычно размещаются около 21.77 или 22.07, тогда как 59 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQH-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EQH-PA?
Инвестирование в Equitable Holdings Inc Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 19.53 - 21.99 и текущей цены 21.77. Многие сравнивают 2.06% и 8.04% перед размещением ордеров на 21.77 или 22.07. Изучайте ежедневные изменения цены EQH-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Equitable Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) за последний год составила 21.99. Акции заметно колебались в пределах 19.53 - 21.99, сравнение с 21.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Equitable Holdings Inc Depositary Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Equitable Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) за год составила 19.53. Сравнение с текущими 21.77 и 19.53 - 21.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EQH-PA?
В прошлом Equitable Holdings Inc Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.76 и 8.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.76
- Open
- 21.81
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Low
- 21.76
- High
- 21.83
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 2.06%
- 6-месячное изменение
- 8.04%
- Годовое изменение
- 8.04%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%