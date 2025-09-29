КотировкиРазделы
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares

21.77 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQH-PA за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.76, а максимальная — 21.83.

Следите за динамикой Equitable Holdings Inc Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EQH-PA сегодня?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) сегодня оценивается на уровне 21.77. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 21.76, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EQH-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Equitable Holdings Inc Depositary Shares?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares в настоящее время оценивается в 21.77. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.04% и USD. Отслеживайте движения EQH-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции EQH-PA?

Вы можете купить акции Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) по текущей цене 21.77. Ордера обычно размещаются около 21.77 или 22.07, тогда как 59 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EQH-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EQH-PA?

Инвестирование в Equitable Holdings Inc Depositary Shares предполагает учет годового диапазона 19.53 - 21.99 и текущей цены 21.77. Многие сравнивают 2.06% и 8.04% перед размещением ордеров на 21.77 или 22.07. Изучайте ежедневные изменения цены EQH-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Equitable Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) за последний год составила 21.99. Акции заметно колебались в пределах 19.53 - 21.99, сравнение с 21.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Equitable Holdings Inc Depositary Shares на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Equitable Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) за год составила 19.53. Сравнение с текущими 21.77 и 19.53 - 21.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EQH-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EQH-PA?

В прошлом Equitable Holdings Inc Depositary Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.76 и 8.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.76 21.83
Годовой диапазон
19.53 21.99
Предыдущее закрытие
21.76
Open
21.81
Bid
21.77
Ask
22.07
Low
21.76
High
21.83
Объем
59
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
2.06%
6-месячное изменение
8.04%
Годовое изменение
8.04%
