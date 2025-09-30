- Panoramica
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares
Il tasso di cambio EQH-PA ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.76 e ad un massimo di 21.83.
Segui le dinamiche di Equitable Holdings Inc Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EQH-PA oggi?
Oggi le azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares sono prezzate a 21.77. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 21.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 59. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EQH-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares pagano dividendi?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares è attualmente valutato a 21.77. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.04% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EQH-PA.
Come acquistare azioni EQH-PA?
Puoi acquistare azioni Equitable Holdings Inc Depositary Shares al prezzo attuale di 21.77. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.77 o 22.07, mentre 59 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EQH-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EQH-PA?
Investire in Equitable Holdings Inc Depositary Shares implica considerare l'intervallo annuale 19.53 - 21.99 e il prezzo attuale 21.77. Molti confrontano 2.06% e 8.04% prima di effettuare ordini su 21.77 o 22.07. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EQH-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Equitable Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Equitable Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 21.99. All'interno di 19.53 - 21.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Equitable Holdings Inc Depositary Shares utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Equitable Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) nel corso dell'anno è stato 19.53. Confrontandolo con gli attuali 21.77 e 19.53 - 21.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EQH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EQH-PA?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.76 e 8.04%.
- Chiusura Precedente
- 21.76
- Apertura
- 21.81
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Minimo
- 21.76
- Massimo
- 21.83
- Volume
- 59
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 2.06%
- Variazione Semestrale
- 8.04%
- Variazione Annuale
- 8.04%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4