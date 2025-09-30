- Aperçu
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares
Le taux de change de EQH-PA a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.76 et à un maximum de 21.83.
Suivez la dynamique Equitable Holdings Inc Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EQH-PA aujourd'hui ?
L'action Equitable Holdings Inc Depositary Shares est cotée à 21.77 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 21.76 et son volume d'échange a atteint 59. Le graphique en temps réel du cours de EQH-PA présente ces mises à jour.
L'action Equitable Holdings Inc Depositary Shares verse-t-elle des dividendes ?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares est actuellement valorisé à 21.77. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.04% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EQH-PA.
Comment acheter des actions EQH-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Equitable Holdings Inc Depositary Shares au cours actuel de 21.77. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.77 ou de 22.07, le 59 et le -0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EQH-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EQH-PA ?
Investir dans Equitable Holdings Inc Depositary Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.53 - 21.99 et le prix actuel 21.77. Beaucoup comparent 2.06% et 8.04% avant de passer des ordres à 21.77 ou 22.07. Consultez le graphique du cours de EQH-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Equitable Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Equitable Holdings, Inc. l'année dernière était 21.99. Au cours de 19.53 - 21.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.76 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Equitable Holdings Inc Depositary Shares sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Equitable Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) sur l'année a été 19.53. Sa comparaison avec 21.77 et 19.53 - 21.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EQH-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EQH-PA a-t-elle été divisée ?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.76 et 8.04% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.76
- Ouverture
- 21.81
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Plus Bas
- 21.76
- Plus Haut
- 21.83
- Volume
- 59
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 2.06%
- Changement à 6 Mois
- 8.04%
- Changement Annuel
- 8.04%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4