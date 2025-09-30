- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares
A taxa do EQH-PA para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.76 e o mais alto foi 21.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Equitable Holdings Inc Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EQH-PA hoje?
Hoje Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) está avaliado em 21.77. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 21.76, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EQH-PA em tempo real.
As ações de Equitable Holdings Inc Depositary Shares pagam dividendos?
Atualmente Equitable Holdings Inc Depositary Shares está avaliado em 21.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.04% e USD. Monitore os movimentos de EQH-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EQH-PA?
Você pode comprar ações de Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) pelo preço atual 21.77. Ordens geralmente são executadas perto de 21.77 ou 22.07, enquanto 59 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EQH-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EQH-PA?
Investir em Equitable Holdings Inc Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 19.53 - 21.99 e o preço atual 21.77. Muitos comparam 2.06% e 8.04% antes de enviar ordens em 21.77 ou 22.07. Estude as mudanças diárias de preço de EQH-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Equitable Holdings, Inc.?
O maior preço de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) no último ano foi 21.99. As ações oscilaram bastante dentro de 19.53 - 21.99, e a comparação com 21.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Equitable Holdings Inc Depositary Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Equitable Holdings, Inc.?
O menor preço de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) no ano foi 19.53. A comparação com o preço atual 21.77 e 19.53 - 21.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EQH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EQH-PA?
No passado Equitable Holdings Inc Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.76 e 8.04% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.76
- Open
- 21.81
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Low
- 21.76
- High
- 21.83
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 2.06%
- Mudança de 6 meses
- 8.04%
- Mudança anual
- 8.04%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4