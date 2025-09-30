CotaçõesSeções
EQH-PA
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares

21.77 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EQH-PA para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.76 e o mais alto foi 21.83.

Veja a dinâmica do par de moedas Equitable Holdings Inc Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EQH-PA hoje?

Hoje Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) está avaliado em 21.77. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 21.76, e o volume de negociação atingiu 59. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EQH-PA em tempo real.

As ações de Equitable Holdings Inc Depositary Shares pagam dividendos?

Atualmente Equitable Holdings Inc Depositary Shares está avaliado em 21.77. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.04% e USD. Monitore os movimentos de EQH-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EQH-PA?

Você pode comprar ações de Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) pelo preço atual 21.77. Ordens geralmente são executadas perto de 21.77 ou 22.07, enquanto 59 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EQH-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EQH-PA?

Investir em Equitable Holdings Inc Depositary Shares envolve considerar a faixa anual 19.53 - 21.99 e o preço atual 21.77. Muitos comparam 2.06% e 8.04% antes de enviar ordens em 21.77 ou 22.07. Estude as mudanças diárias de preço de EQH-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Equitable Holdings, Inc.?

O maior preço de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) no último ano foi 21.99. As ações oscilaram bastante dentro de 19.53 - 21.99, e a comparação com 21.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Equitable Holdings Inc Depositary Shares no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Equitable Holdings, Inc.?

O menor preço de Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) no ano foi 19.53. A comparação com o preço atual 21.77 e 19.53 - 21.99 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EQH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EQH-PA?

No passado Equitable Holdings Inc Depositary Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.76 e 8.04% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.76 21.83
Faixa anual
19.53 21.99
Fechamento anterior
21.76
Open
21.81
Bid
21.77
Ask
22.07
Low
21.76
High
21.83
Volume
59
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
2.06%
Mudança de 6 meses
8.04%
Mudança anual
8.04%
