EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares

21.77 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EQH-PAの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり21.76の安値と21.83の高値で取引されました。

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EQH-PA株の現在の価格は？

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesの株価は本日21.77です。0.05%内で取引され、前日の終値は21.76、取引量は59に達しました。EQH-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesの株は配当を出しますか？

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesの現在の価格は21.77です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.04%やUSDにも注目します。EQH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

EQH-PA株を買う方法は？

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesの株は現在21.77で購入可能です。注文は通常21.77または22.07付近で行われ、59や-0.18%が市場の動きを示します。EQH-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

EQH-PA株に投資する方法は？

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesへの投資では、年間の値幅19.53 - 21.99と現在の21.77を考慮します。注文は多くの場合21.77や22.07で行われる前に、2.06%や8.04%と比較されます。EQH-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Equitable Holdings, Inc.の株の最高値は？

Equitable Holdings, Inc.の過去1年の最高値は21.99でした。19.53 - 21.99内で株価は大きく変動し、21.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Equitable Holdings Inc Depositary Sharesのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Equitable Holdings, Inc.の株の最低値は？

Equitable Holdings, Inc.(EQH-PA)の年間最安値は19.53でした。現在の21.77や19.53 - 21.99と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EQH-PAの動きはライブチャートで確認できます。

EQH-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Equitable Holdings Inc Depositary Sharesは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.76、8.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.76 21.83
1年のレンジ
19.53 21.99
以前の終値
21.76
始値
21.81
買値
21.77
買値
22.07
安値
21.76
高値
21.83
出来高
59
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
2.06%
6ヶ月の変化
8.04%
1年の変化
8.04%
