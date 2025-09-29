报价部分
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares

21.77 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EQH-PA汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点21.76和高点21.83进行交易。

关注Equitable Holdings Inc Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

EQH-PA股票今天的价格是多少？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares股票今天的定价为21.77。它在0.05%范围内交易，昨天的收盘价为21.76，交易量达到59。EQH-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Equitable Holdings Inc Depositary Shares股票是否支付股息？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares目前的价值为21.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.04%和USD。实时查看图表以跟踪EQH-PA走势。

如何购买EQH-PA股票？

您可以以21.77的当前价格购买Equitable Holdings Inc Depositary Shares股票。订单通常设置在21.77或22.07附近，而59和-0.18%显示市场活动。立即关注EQH-PA的实时图表更新。

如何投资EQH-PA股票？

投资Equitable Holdings Inc Depositary Shares需要考虑年度范围19.53 - 21.99和当前价格21.77。许多人在以21.77或22.07下订单之前，会比较2.06%和。实时查看EQH-PA价格图表，了解每日变化。

Equitable Holdings, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Equitable Holdings, Inc.的最高价格是21.99。在19.53 - 21.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Equitable Holdings Inc Depositary Shares的绩效。

Equitable Holdings, Inc.股票的最低价格是多少？

Equitable Holdings, Inc.（EQH-PA）的最低价格为19.53。将其与当前的21.77和19.53 - 21.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EQH-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EQH-PA股票是什么时候拆分的？

Equitable Holdings Inc Depositary Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.76和8.04%中可见。

日范围
21.76 21.83
年范围
19.53 21.99
前一天收盘价
21.76
开盘价
21.81
卖价
21.77
买价
22.07
最低价
21.76
最高价
21.83
交易量
59
日变化
0.05%
月变化
2.06%
6个月变化
8.04%
年变化
8.04%
