EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares
Der Wechselkurs von EQH-PA hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.76 bis zu einem Hoch von 21.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Equitable Holdings Inc Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EQH-PA heute?
Die Aktie von Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) notiert heute bei 21.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.76 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von EQH-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EQH-PA Dividenden?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares wird derzeit mit 21.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQH-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich EQH-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) zum aktuellen Kurs von 21.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.77 oder 22.07 platziert, während 59 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQH-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EQH-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Equitable Holdings Inc Depositary Shares müssen die jährliche Spanne 19.53 - 21.99 und der aktuelle Kurs 21.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.06% und 8.04%, bevor sie Orders zu 21.77 oder 22.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQH-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 21.99. Innerhalb von 19.53 - 21.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Equitable Holdings Inc Depositary Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.77 und der Spanne 19.53 - 21.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EQH-PA statt?
Equitable Holdings Inc Depositary Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.76 und 8.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.76
- Eröffnung
- 21.81
- Bid
- 21.77
- Ask
- 22.07
- Tief
- 21.76
- Hoch
- 21.83
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 2.06%
- 6-Monatsänderung
- 8.04%
- Jahresänderung
- 8.04%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4