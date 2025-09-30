KurseKategorien
EQH-PA: Equitable Holdings Inc Depositary Shares

21.77 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EQH-PA hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.76 bis zu einem Hoch von 21.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Equitable Holdings Inc Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von EQH-PA heute?

Die Aktie von Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) notiert heute bei 21.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.76 und das Handelsvolumen erreichte 59. Das Live-Chart von EQH-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie EQH-PA Dividenden?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares wird derzeit mit 21.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EQH-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich EQH-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Equitable Holdings Inc Depositary Shares (EQH-PA) zum aktuellen Kurs von 21.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.77 oder 22.07 platziert, während 59 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EQH-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in EQH-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Equitable Holdings Inc Depositary Shares müssen die jährliche Spanne 19.53 - 21.99 und der aktuelle Kurs 21.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.06% und 8.04%, bevor sie Orders zu 21.77 oder 22.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EQH-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?

Der höchste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 21.99. Innerhalb von 19.53 - 21.99 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Equitable Holdings Inc Depositary Shares mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Equitable Holdings, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Equitable Holdings, Inc. (EQH-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.53. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.77 und der Spanne 19.53 - 21.99 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EQH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von EQH-PA statt?

Equitable Holdings Inc Depositary Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.76 und 8.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.76 21.83
Jahresspanne
19.53 21.99
Vorheriger Schlusskurs
21.76
Eröffnung
21.81
Bid
21.77
Ask
22.07
Tief
21.76
Hoch
21.83
Volumen
59
Tagesänderung
0.05%
Monatsänderung
2.06%
6-Monatsänderung
8.04%
Jahresänderung
8.04%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4