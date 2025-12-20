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EBIZ: Global X E-commerce ETF
Курс EBIZ за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.22, а максимальная — 31.34.
Следите за динамикой Global X E-commerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EBIZ сегодня?
Global X E-commerce ETF (EBIZ) сегодня оценивается на уровне 31.32. Инструмент торгуется в пределах 31.22 - 31.34, вчерашнее закрытие составило 31.42, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EBIZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X E-commerce ETF?
Global X E-commerce ETF в настоящее время оценивается в 31.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.55% и USD. Отслеживайте движения EBIZ на графике в реальном времени.
Как купить акции EBIZ?
Вы можете купить акции Global X E-commerce ETF (EBIZ) по текущей цене 31.32. Ордера обычно размещаются около 31.32 или 31.62, тогда как 10 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EBIZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EBIZ?
Инвестирование в Global X E-commerce ETF предполагает учет годового диапазона 25.85 - 35.99 и текущей цены 31.32. Многие сравнивают 2.32% и 13.60% перед размещением ордеров на 31.32 или 31.62. Изучайте ежедневные изменения цены EBIZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X E-commerce ETF?
Самая высокая цена Global X E-commerce ETF (EBIZ) за последний год составила 35.99. Акции заметно колебались в пределах 25.85 - 35.99, сравнение с 31.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X E-commerce ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X E-commerce ETF?
Самая низкая цена Global X E-commerce ETF (EBIZ) за год составила 25.85. Сравнение с текущими 31.32 и 25.85 - 35.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EBIZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EBIZ?
В прошлом Global X E-commerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.42 и -5.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.42
- Open
- 31.25
- Bid
- 31.32
- Ask
- 31.62
- Low
- 31.22
- High
- 31.34
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 2.32%
- 6-месячное изменение
- 13.60%
- Годовое изменение
- -5.55%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%