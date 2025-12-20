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EBIZ: Global X E-commerce ETF

31.32 USD 0.10 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EBIZ за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.22, а максимальная — 31.34.

Следите за динамикой Global X E-commerce ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EBIZ сегодня?

Global X E-commerce ETF (EBIZ) сегодня оценивается на уровне 31.32. Инструмент торгуется в пределах 31.22 - 31.34, вчерашнее закрытие составило 31.42, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EBIZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X E-commerce ETF?

Global X E-commerce ETF в настоящее время оценивается в 31.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -5.55% и USD. Отслеживайте движения EBIZ на графике в реальном времени.

Как купить акции EBIZ?

Вы можете купить акции Global X E-commerce ETF (EBIZ) по текущей цене 31.32. Ордера обычно размещаются около 31.32 или 31.62, тогда как 10 и 0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EBIZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EBIZ?

Инвестирование в Global X E-commerce ETF предполагает учет годового диапазона 25.85 - 35.99 и текущей цены 31.32. Многие сравнивают 2.32% и 13.60% перед размещением ордеров на 31.32 или 31.62. Изучайте ежедневные изменения цены EBIZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X E-commerce ETF?

Самая высокая цена Global X E-commerce ETF (EBIZ) за последний год составила 35.99. Акции заметно колебались в пределах 25.85 - 35.99, сравнение с 31.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X E-commerce ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X E-commerce ETF?

Самая низкая цена Global X E-commerce ETF (EBIZ) за год составила 25.85. Сравнение с текущими 31.32 и 25.85 - 35.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EBIZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EBIZ?

В прошлом Global X E-commerce ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.42 и -5.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.22 31.34
Годовой диапазон
25.85 35.99
Предыдущее закрытие
31.42
Open
31.25
Bid
31.32
Ask
31.62
Low
31.22
High
31.34
Объем
10
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
2.32%
6-месячное изменение
13.60%
Годовое изменение
-5.55%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%