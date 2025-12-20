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EBIZ: Global X E-commerce ETF

31.34 USD 0.02 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EBIZ汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.34和高点31.34进行交易。

关注Global X E-commerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EBIZ新闻

常见问题解答

EBIZ股票今天的价格是多少？

Global X E-commerce ETF股票今天的定价为31.34。它在31.34 - 31.34范围内交易，昨天的收盘价为31.32，交易量达到1。EBIZ的实时价格图表显示了这些更新。

Global X E-commerce ETF股票是否支付股息？

Global X E-commerce ETF目前的价值为31.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.49%和USD。实时查看图表以跟踪EBIZ走势。

如何购买EBIZ股票？

您可以以31.34的当前价格购买Global X E-commerce ETF股票。订单通常设置在31.34或31.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EBIZ的实时图表更新。

如何投资EBIZ股票？

投资Global X E-commerce ETF需要考虑年度范围25.85 - 35.99和当前价格31.34。许多人在以31.34或31.64下订单之前，会比较2.38%和。实时查看EBIZ价格图表，了解每日变化。

Global X E-commerce ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X E-commerce ETF的最高价格是35.99。在25.85 - 35.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X E-commerce ETF的绩效。

Global X E-commerce ETF股票的最低价格是多少？

Global X E-commerce ETF（EBIZ）的最低价格为25.85。将其与当前的31.34和25.85 - 35.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EBIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EBIZ股票是什么时候拆分的？

Global X E-commerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.32和-5.49%中可见。

日范围
31.34 31.34
年范围
25.85 35.99
前一天收盘价
31.32
开盘价
31.34
卖价
31.34
买价
31.64
最低价
31.34
最高价
31.34
交易量
1
日变化
0.06%
月变化
2.38%
6个月变化
13.67%
年变化
-5.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%