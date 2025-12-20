EBIZ: Global X E-commerce ETF
今日EBIZ汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点31.34和高点31.34进行交易。
关注Global X E-commerce ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
EBIZ股票今天的价格是多少？
Global X E-commerce ETF股票今天的定价为31.34。它在31.34 - 31.34范围内交易，昨天的收盘价为31.32，交易量达到1。EBIZ的实时价格图表显示了这些更新。
Global X E-commerce ETF股票是否支付股息？
Global X E-commerce ETF目前的价值为31.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.49%和USD。实时查看图表以跟踪EBIZ走势。
如何购买EBIZ股票？
您可以以31.34的当前价格购买Global X E-commerce ETF股票。订单通常设置在31.34或31.64附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注EBIZ的实时图表更新。
如何投资EBIZ股票？
投资Global X E-commerce ETF需要考虑年度范围25.85 - 35.99和当前价格31.34。许多人在以31.34或31.64下订单之前，会比较2.38%和。实时查看EBIZ价格图表，了解每日变化。
Global X E-commerce ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X E-commerce ETF的最高价格是35.99。在25.85 - 35.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X E-commerce ETF的绩效。
Global X E-commerce ETF股票的最低价格是多少？
Global X E-commerce ETF（EBIZ）的最低价格为25.85。将其与当前的31.34和25.85 - 35.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EBIZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EBIZ股票是什么时候拆分的？
Global X E-commerce ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.32和-5.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.32
- 开盘价
- 31.34
- 卖价
- 31.34
- 买价
- 31.64
- 最低价
- 31.34
- 最高价
- 31.34
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.38%
- 6个月变化
- 13.67%
- 年变化
- -5.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%