EBIZ: Global X E-commerce ETF

34.94 USD 0.52 (1.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EBIZ a changé de -1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.94 et à un maximum de 35.56.

Suivez la dynamique Global X E-commerce ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EBIZ aujourd'hui ?

L'action Global X E-commerce ETF est cotée à 34.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.47%, a clôturé hier à 35.46 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de EBIZ présente ces mises à jour.

L'action Global X E-commerce ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X E-commerce ETF est actuellement valorisé à 34.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 27.80% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EBIZ.

Comment acheter des actions EBIZ ?

Vous pouvez acheter des actions Global X E-commerce ETF au cours actuel de 34.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 34.94 ou de 35.24, le 11 et le -1.74% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EBIZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EBIZ ?

Investir dans Global X E-commerce ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.51 - 35.99 et le prix actuel 34.94. Beaucoup comparent 5.37% et 23.81% avant de passer des ordres à 34.94 ou 35.24. Consultez le graphique du cours de EBIZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X E-commerce ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X E-commerce ETF l'année dernière était 35.99. Au cours de 23.51 - 35.99, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X E-commerce ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X E-commerce ETF ?

Le cours le plus bas de Global X E-commerce ETF (EBIZ) sur l'année a été 23.51. Sa comparaison avec 34.94 et 23.51 - 35.99 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EBIZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EBIZ a-t-elle été divisée ?

Global X E-commerce ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.46 et 27.80% après les opérations sur titres.

Range quotidien
34.94 35.56
Range Annuel
23.51 35.99
Clôture Précédente
35.46
Ouverture
35.56
Bid
34.94
Ask
35.24
Plus Bas
34.94
Plus Haut
35.56
Volume
11
Changement quotidien
-1.47%
Changement Mensuel
5.37%
Changement à 6 Mois
23.81%
Changement Annuel
27.80%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M