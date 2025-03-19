QuotazioniSezioni
EBIZ: Global X E-commerce ETF

34.94 USD 0.52 (1.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EBIZ ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.94 e ad un massimo di 35.56.

Segui le dinamiche di Global X E-commerce ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EBIZ oggi?

Oggi le azioni Global X E-commerce ETF sono prezzate a 34.94. Viene scambiato all'interno di -1.47%, la chiusura di ieri è stata 35.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EBIZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X E-commerce ETF pagano dividendi?

Global X E-commerce ETF è attualmente valutato a 34.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 27.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EBIZ.

Come acquistare azioni EBIZ?

Puoi acquistare azioni Global X E-commerce ETF al prezzo attuale di 34.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.94 o 35.24, mentre 11 e -1.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EBIZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EBIZ?

Investire in Global X E-commerce ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.51 - 35.99 e il prezzo attuale 34.94. Molti confrontano 5.37% e 23.81% prima di effettuare ordini su 34.94 o 35.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EBIZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X E-commerce ETF?

Il prezzo massimo di Global X E-commerce ETF nell'ultimo anno è stato 35.99. All'interno di 23.51 - 35.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X E-commerce ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X E-commerce ETF?

Il prezzo più basso di Global X E-commerce ETF (EBIZ) nel corso dell'anno è stato 23.51. Confrontandolo con gli attuali 34.94 e 23.51 - 35.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EBIZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EBIZ?

Global X E-commerce ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.46 e 27.80%.

Intervallo Giornaliero
34.94 35.56
Intervallo Annuale
23.51 35.99
Chiusura Precedente
35.46
Apertura
35.56
Bid
34.94
Ask
35.24
Minimo
34.94
Massimo
35.56
Volume
11
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
5.37%
Variazione Semestrale
23.81%
Variazione Annuale
27.80%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M