EBIZ: Global X E-commerce ETF
Il tasso di cambio EBIZ ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.94 e ad un massimo di 35.56.
Segui le dinamiche di Global X E-commerce ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EBIZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EBIZ oggi?
Oggi le azioni Global X E-commerce ETF sono prezzate a 34.94. Viene scambiato all'interno di -1.47%, la chiusura di ieri è stata 35.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 11. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EBIZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X E-commerce ETF pagano dividendi?
Global X E-commerce ETF è attualmente valutato a 34.94. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 27.80% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EBIZ.
Come acquistare azioni EBIZ?
Puoi acquistare azioni Global X E-commerce ETF al prezzo attuale di 34.94. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.94 o 35.24, mentre 11 e -1.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EBIZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EBIZ?
Investire in Global X E-commerce ETF implica considerare l'intervallo annuale 23.51 - 35.99 e il prezzo attuale 34.94. Molti confrontano 5.37% e 23.81% prima di effettuare ordini su 34.94 o 35.24. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EBIZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X E-commerce ETF?
Il prezzo massimo di Global X E-commerce ETF nell'ultimo anno è stato 35.99. All'interno di 23.51 - 35.99, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X E-commerce ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X E-commerce ETF?
Il prezzo più basso di Global X E-commerce ETF (EBIZ) nel corso dell'anno è stato 23.51. Confrontandolo con gli attuali 34.94 e 23.51 - 35.99 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EBIZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EBIZ?
Global X E-commerce ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.46 e 27.80%.
- Chiusura Precedente
- 35.46
- Apertura
- 35.56
- Bid
- 34.94
- Ask
- 35.24
- Minimo
- 34.94
- Massimo
- 35.56
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -1.47%
- Variazione Mensile
- 5.37%
- Variazione Semestrale
- 23.81%
- Variazione Annuale
- 27.80%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M