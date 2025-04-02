Валюты / DOX
DOX: Amdocs Limited
83.98 USD 0.20 (0.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOX за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 83.68, а максимальная — 84.60.
Следите за динамикой Amdocs Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
83.68 84.60
Годовой диапазон
78.61 95.40
- Предыдущее закрытие
- 84.18
- Open
- 84.25
- Bid
- 83.98
- Ask
- 84.28
- Low
- 83.68
- High
- 84.60
- Объем
- 1.163 K
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- -1.14%
- 6-месячное изменение
- -8.05%
- Годовое изменение
- -3.77%
