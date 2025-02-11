Валюты / DOMH
DOMH: Dominari Holdings Inc
6.07 USD 0.14 (2.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOMH за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.95, а максимальная — 6.20.
Следите за динамикой Dominari Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.95 6.20
Годовой диапазон
0.83 13.50
- Предыдущее закрытие
- 5.93
- Open
- 6.10
- Bid
- 6.07
- Ask
- 6.37
- Low
- 5.95
- High
- 6.20
- Объем
- 381
- Дневное изменение
- 2.36%
- Месячное изменение
- -0.65%
- 6-месячное изменение
- 52.90%
- Годовое изменение
- 219.47%
