DOMH: Dominari Holdings Inc

6.07 USD 0.14 (2.36%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOMH за сегодня изменился на 2.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.95, а максимальная — 6.20.

Следите за динамикой Dominari Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.95 6.20
Годовой диапазон
0.83 13.50
Предыдущее закрытие
5.93
Open
6.10
Bid
6.07
Ask
6.37
Low
5.95
High
6.20
Объем
381
Дневное изменение
2.36%
Месячное изменение
-0.65%
6-месячное изменение
52.90%
Годовое изменение
219.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.