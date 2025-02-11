货币 / DOMH
DOMH: Dominari Holdings Inc
6.07 USD 0.14 (2.36%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOMH汇率已更改2.36%。当日，交易品种以低点5.95和高点6.20进行交易。
关注Dominari Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOMH新闻
日范围
5.95 6.20
年范围
0.83 13.50
- 前一天收盘价
- 5.93
- 开盘价
- 6.10
- 卖价
- 6.07
- 买价
- 6.37
- 最低价
- 5.95
- 最高价
- 6.20
- 交易量
- 381
- 日变化
- 2.36%
- 月变化
- -0.65%
- 6个月变化
- 52.90%
- 年变化
- 219.47%
