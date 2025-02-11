Währungen / DOMH
DOMH: Dominari Holdings Inc
6.33 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOMH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.23 bis zu einem Hoch von 6.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dominari Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.23 6.49
Jahresspanne
0.83 13.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.33
- Eröffnung
- 6.40
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Tief
- 6.23
- Hoch
- 6.49
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.60%
- 6-Monatsänderung
- 59.45%
- Jahresänderung
- 233.16%
