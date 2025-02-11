Valute / DOMH
DOMH: Dominari Holdings Inc
6.49 USD 0.16 (2.53%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOMH ha avuto una variazione del 2.53% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.23 e ad un massimo di 6.50.
Segui le dinamiche di Dominari Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.23 6.50
Intervallo Annuale
0.83 13.50
- Chiusura Precedente
- 6.33
- Apertura
- 6.40
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- Minimo
- 6.23
- Massimo
- 6.50
- Volume
- 377
- Variazione giornaliera
- 2.53%
- Variazione Mensile
- 6.22%
- Variazione Semestrale
- 63.48%
- Variazione Annuale
- 241.58%
21 settembre, domenica