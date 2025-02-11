通貨 / DOMH
DOMH: Dominari Holdings Inc
6.33 USD 0.36 (6.03%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOMHの今日の為替レートは、6.03%変化しました。日中、通貨は1あたり5.97の安値と6.35の高値で取引されました。
Dominari Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DOMH News
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Riot Stock Breaks Out As Bitcoin Prices Soar
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Dominari Holdings appoints Brian Parsley to board of directors
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Dominari Holdings forms crypto advisory board to support expansion
- Dominari Holdings to pay $0.22 per share special cash dividend
- How an Obscure Firm Bet on the Trumps and Became Their Go-To Dealmaker
- Dominari Holdings ends association with Resolution Minerals, Oakley Capital
- 2,111% Gain! 3 Penny Stocks Quickly Soar Past $5 A Share
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Dominari Securities leads $100m equity placement for SRM Entertainment
- Dominari Holdings to join Russell Microcap Index
- Nvidia, Moderna, Lucid, Dominari Holdings, Tesla: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
- What's Going On With Dominari Holdings Stock Monday? - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
- Exclusive | The Trump Family Advances Its All-Out Crypto Blitz, This Time With Bitcoin Mining
- Dominari Holdings Stock Surges After Hours: What's Going On? - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
- Dominari Holdings Stock Is Soaring: What's Going On? - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
1日のレンジ
5.97 6.35
1年のレンジ
0.83 13.50
- 以前の終値
- 5.97
- 始値
- 6.10
- 買値
- 6.33
- 買値
- 6.63
- 安値
- 5.97
- 高値
- 6.35
- 出来高
- 393
- 1日の変化
- 6.03%
- 1ヶ月の変化
- 3.60%
- 6ヶ月の変化
- 59.45%
- 1年の変化
- 233.16%
