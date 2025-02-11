통화 / DOMH
DOMH: Dominari Holdings Inc
6.49 USD 0.16 (2.53%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOMH 환율이 오늘 2.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.23이고 고가는 6.50이었습니다.
Dominari Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DOMH News
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Riot Stock Breaks Out As Bitcoin Prices Soar
- Trump Family-Backed Bitcoin Play Lands Big Stake
- Dominari Holdings appoints Brian Parsley to board of directors
- Factbox-From coins to miners: Trump family’s crypto playbook
- Dominari Holdings forms crypto advisory board to support expansion
- Dominari Holdings to pay $0.22 per share special cash dividend
- How an Obscure Firm Bet on the Trumps and Became Their Go-To Dealmaker
- Dominari Holdings ends association with Resolution Minerals, Oakley Capital
- 2,111% Gain! 3 Penny Stocks Quickly Soar Past $5 A Share
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Dominari Securities leads $100m equity placement for SRM Entertainment
- Dominari Holdings to join Russell Microcap Index
- Nvidia, Moderna, Lucid, Dominari Holdings, Tesla: Why These 5 Stocks Are On Investors' Radars Today - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
- What's Going On With Dominari Holdings Stock Monday? - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
- Exclusive | The Trump Family Advances Its All-Out Crypto Blitz, This Time With Bitcoin Mining
- Dominari Holdings Stock Surges After Hours: What's Going On? - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
- Dominari Holdings Stock Is Soaring: What's Going On? - Dominari Holdings (NASDAQ:DOMH)
일일 변동 비율
6.23 6.50
년간 변동
0.83 13.50
- 이전 종가
- 6.33
- 시가
- 6.40
- Bid
- 6.49
- Ask
- 6.79
- 저가
- 6.23
- 고가
- 6.50
- 볼륨
- 377
- 일일 변동
- 2.53%
- 월 변동
- 6.22%
- 6개월 변동
- 63.48%
- 년간 변동율
- 241.58%
20 9월, 토요일