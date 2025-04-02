КотировкиРазделы
DIVO: Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

44.40 USD 0.21 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIVO за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.21, а максимальная — 44.47.

Следите за динамикой Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
44.21 44.47
Годовой диапазон
36.20 44.47
Предыдущее закрытие
44.19
Open
44.36
Bid
44.40
Ask
44.70
Low
44.21
High
44.47
Объем
635
Дневное изменение
0.48%
Месячное изменение
2.21%
6-месячное изменение
9.60%
Годовое изменение
7.95%
