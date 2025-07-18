Валюты / DEA
DEA: Easterly Government Properties Inc
23.30 USD 0.06 (0.26%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DEA за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.24, а максимальная — 23.54.
Следите за динамикой Easterly Government Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DEA
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Park Hotels & Resorts (NYSE:PK)
- Slacking Into A Rate Cut
- Easterly acquires satellite facility leased to York Space Systems
- Before The Fed Blinks: 8% Yields That Wall Street Is Sleeping On
- Zacks Industry Outlook Highlights Welltower, Terreno Realty and Easterly Government Properties
- Easterly Government Properties Stock: Over 8% Dividend, Worth Buying (NYSE:DEA)
- Top 3 Equity REITs Worth Buying as Industry Prospects Improve
- Easterly Government (DEA): 8% Yield And Tailwinds From Lower Rates Could Generate Alpha
- Bill Miller's MSTR Bitcoin Bet Soars 40% As His Fund Piles Into Housing, Energy And Autos In Bold Q2 Moves - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Easterly Government Properties amends and upsizes term loan to $200 million
- Easterly Government Properties: Reliable REIT With Mission-Critical Assets Too Cheap (DEA)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate With Over 7% Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
- Easterly (DEA) Q2 Revenue Jumps 10%
- Earnings call transcript: Easterly Government Properties Q2 2025 beats earnings expectations
- Easterly Government Properties (DEA) Meets Q2 FFO Estimates
- Alexander's (ALX) Lags Q2 FFO and Revenue Estimates
- Weak Jobs Report Creates A Golden Buying Opportunity For These 3 Stocks
- Healthcare Realty Trust (HR) Tops Q2 FFO Estimates
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- Easterly Government Properties declares $0.45 quarterly dividend
- Boston Properties (BXP) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- 8%-Yielding Portfolio: Building The Near-Perfect Dividend Snowball
- Buy Alert: Well-Covered 8% Yields That The Market Is Overlooking
Дневной диапазон
23.24 23.54
Годовой диапазон
7.79 23.82
- Предыдущее закрытие
- 23.36
- Open
- 23.29
- Bid
- 23.30
- Ask
- 23.60
- Low
- 23.24
- High
- 23.54
- Объем
- 422
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 120.23%
- Годовое изменение
- 71.45%
