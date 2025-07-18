통화 / DEA
DEA: Easterly Government Properties Inc
22.93 USD 0.64 (2.72%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DEA 환율이 오늘 -2.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.90이고 고가는 23.61이었습니다.
Easterly Government Properties Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DEA News
일일 변동 비율
22.90 23.61
년간 변동
7.79 23.82
- 이전 종가
- 23.57
- 시가
- 23.61
- Bid
- 22.93
- Ask
- 23.23
- 저가
- 22.90
- 고가
- 23.61
- 볼륨
- 867
- 일일 변동
- -2.72%
- 월 변동
- 0.88%
- 6개월 변동
- 116.73%
- 년간 변동율
- 68.73%
