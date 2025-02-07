Валюты / COYA
COYA: Coya Therapeutics Inc
5.67 USD 0.01 (0.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COYA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.37, а максимальная — 5.82.
Следите за динамикой Coya Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- What's Going On With Coya Therapeutics Stock? - Coya Therapeutics (NASDAQ:COYA)
- Coya Therapeutics stock soars after FDA accepts IND for ALS treatment
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Coya Therapeutics stock with $18 target
- Coya Therapeutics stock maintains Buy rating at BTIG on positive ALS data
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Regenxbio (RGNX) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- EyePoint Pharmaceuticals (EYPT) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Coya Therapeutics, Inc. (COYA) Surges 10.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Coya Therapeutics stock initiated with Buy rating at Lake Street Capital
- Coya Therapeutics resubmits IND application for ALS Phase 2 study to FDA
- Tracking David Einhorn’s Greenlight Capital Portfolio - Q1 2025 Update (NYSE:GRBK)
- Coya Therapeutics to Present at the iAccess Alpha Virtual Best Ideas Summer Conference on June 24 “ 25, 2025
- Coya Therapeutics: How Fair Value analysis predicted 40% downside in biotech stock
- H.C. Wainwright maintains $18 target on Coya Therapeutics stock
- Coya Therapeutics secures patent for IL-2 liquid formulation
- Coya Therapeutics to Participate at the H.C. Wainwright 3rd Annual BioConnect Investor Conference
- Why Meta Shares Are Trading Higher By Around 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Arista Networks (NYSE:ANET), Alset (NASDAQ:AEI)
- Coya Therapeutics Now Pivots Toward Phase 2 In ALS And FTD (NASDAQ:COYA)
- Coya: A Few Catalysts On The Way For COYA-302 Makes This A Must Watch
Дневной диапазон
5.37 5.82
Годовой диапазон
4.65 10.23
- Предыдущее закрытие
- 5.68
- Open
- 5.71
- Bid
- 5.67
- Ask
- 5.97
- Low
- 5.37
- High
- 5.82
- Объем
- 323
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -16.00%
- 6-месячное изменение
- -12.36%
- Годовое изменение
- -13.83%
