Валюты / COFS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
COFS: ChoiceOne Financial Services Inc
29.69 USD 0.32 (1.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COFS за сегодня изменился на -1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.55, а максимальная — 30.11.
Следите за динамикой ChoiceOne Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости COFS
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Euro zone lending growth edges up to new 2-year high
- China leaves benchmark lending rates unchanged, matching forecast
- Investor Bill Ackman proposes combining Fannie Mae and Freddie Mac
- ChoiceOne Financial Services, Inc. (COFS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- ChoiceOne Financial Services earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- US existing home sales fall more than expected in June
- Moody's (MCO) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Houlihan Lokey (HLI) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Earnings Preview: ChoiceOne Financial Services, Inc. (COFS) Q2 Earnings Expected to Decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- ChoiceOne maintains dividend at $0.28 per share for Q2
- Chairman Jack G. Hendon Retires from ChoiceOne Boards of Directors, Gregory A. McConnell Appointed Chairman of ChoiceOne Boards of Directors, Roxanne M. Page Appointed Vice Chairwoman of ChoiceOne Boa
- Britain to bar consumers from borrowing to buy crypto under new regime
- China leaves lending benchmarks unchanged as expected in April
- US pending home sales rebound in February
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 23
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- China leaves benchmark lending rates unchanged as expected in Feb
Дневной диапазон
29.55 30.11
Годовой диапазон
24.89 38.11
- Предыдущее закрытие
- 30.01
- Open
- 30.11
- Bid
- 29.69
- Ask
- 29.99
- Low
- 29.55
- High
- 30.11
- Объем
- 158
- Дневное изменение
- -1.07%
- Месячное изменение
- -2.69%
- 6-месячное изменение
- 3.63%
- Годовое изменение
- -3.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.