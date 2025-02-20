KurseKategorien
Währungen / COFS
Zurück zum Aktien

COFS: ChoiceOne Financial Services Inc

30.19 USD 0.15 (0.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COFS hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.96 bis zu einem Hoch von 30.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die ChoiceOne Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COFS News

Tagesspanne
29.96 30.40
Jahresspanne
24.89 38.11
Vorheriger Schlusskurs
30.34
Eröffnung
30.34
Bid
30.19
Ask
30.49
Tief
29.96
Hoch
30.40
Volumen
66
Tagesänderung
-0.49%
Monatsänderung
-1.05%
6-Monatsänderung
5.38%
Jahresänderung
-1.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K