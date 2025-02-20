Währungen / COFS
COFS: ChoiceOne Financial Services Inc
30.19 USD 0.15 (0.49%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COFS hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.96 bis zu einem Hoch von 30.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die ChoiceOne Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.96 30.40
Jahresspanne
24.89 38.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.34
- Eröffnung
- 30.34
- Bid
- 30.19
- Ask
- 30.49
- Tief
- 29.96
- Hoch
- 30.40
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- -1.05%
- 6-Monatsänderung
- 5.38%
- Jahresänderung
- -1.88%
