CODI: D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interes

7.30 USD 0.31 (4.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CODI за сегодня изменился на 4.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.97, а максимальная — 7.39.

Следите за динамикой D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interes. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.97 7.39
Годовой диапазон
5.98 24.32
Предыдущее закрытие
6.99
Open
7.08
Bid
7.30
Ask
7.60
Low
6.97
High
7.39
Объем
1.184 K
Дневное изменение
4.43%
Месячное изменение
-1.62%
6-месячное изменение
-60.39%
Годовое изменение
-66.94%
