Курс CNFR за сегодня изменился на 55.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.43, а максимальная — 2.21.

Следите за динамикой Conifer Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.