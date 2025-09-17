Валюты / CNFR
CNFR: Conifer Holdings Inc
1.76 USD 0.63 (55.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNFR за сегодня изменился на 55.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.43, а максимальная — 2.21.
Следите за динамикой Conifer Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.43 2.21
Годовой диапазон
0.42 2.21
- Предыдущее закрытие
- 1.13
- Open
- 2.10
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Low
- 1.43
- High
- 2.21
- Объем
- 13.981 K
- Дневное изменение
- 55.75%
- Месячное изменение
- 125.64%
- 6-месячное изменение
- 245.10%
- Годовое изменение
- 70.87%
