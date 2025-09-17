КотировкиРазделы
CNFR
CNFR: Conifer Holdings Inc

1.76 USD 0.63 (55.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNFR за сегодня изменился на 55.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.43, а максимальная — 2.21.

Дневной диапазон
1.43 2.21
Годовой диапазон
0.42 2.21
Предыдущее закрытие
1.13
Open
2.10
Bid
1.76
Ask
2.06
Low
1.43
High
2.21
Объем
13.981 K
Дневное изменение
55.75%
Месячное изменение
125.64%
6-месячное изменение
245.10%
Годовое изменение
70.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.