Valute / CNFR
CNFR: Conifer Holdings Inc
1.63 USD 0.14 (7.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNFR ha avuto una variazione del -7.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.50 e ad un massimo di 1.72.
Segui le dinamiche di Conifer Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.50 1.72
Intervallo Annuale
0.42 2.21
- Chiusura Precedente
- 1.77
- Apertura
- 1.72
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Minimo
- 1.50
- Massimo
- 1.72
- Volume
- 390
- Variazione giornaliera
- -7.91%
- Variazione Mensile
- 108.97%
- Variazione Semestrale
- 219.61%
- Variazione Annuale
- 58.25%
21 settembre, domenica