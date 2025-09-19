Währungen / CNFR
CNFR: Conifer Holdings Inc
1.53 USD 0.24 (13.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNFR hat sich für heute um -13.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Conifer Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.50 1.72
Jahresspanne
0.42 2.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.77
- Eröffnung
- 1.72
- Bid
- 1.53
- Ask
- 1.83
- Tief
- 1.50
- Hoch
- 1.72
- Volumen
- 215
- Tagesänderung
- -13.56%
- Monatsänderung
- 96.15%
- 6-Monatsänderung
- 200.00%
- Jahresänderung
- 48.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K