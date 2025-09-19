KurseKategorien
Währungen / CNFR
Zurück zum Aktien

CNFR: Conifer Holdings Inc

1.53 USD 0.24 (13.56%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNFR hat sich für heute um -13.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.50 bis zu einem Hoch von 1.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Conifer Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.50 1.72
Jahresspanne
0.42 2.21
Vorheriger Schlusskurs
1.77
Eröffnung
1.72
Bid
1.53
Ask
1.83
Tief
1.50
Hoch
1.72
Volumen
215
Tagesänderung
-13.56%
Monatsänderung
96.15%
6-Monatsänderung
200.00%
Jahresänderung
48.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K