CCL: Carnival Corporation
31.19 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCL за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.55, а максимальная — 31.20.
Следите за динамикой Carnival Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
30.55 31.20
Годовой диапазон
15.07 32.80
- Предыдущее закрытие
- 31.23
- Open
- 31.12
- Bid
- 31.19
- Ask
- 31.49
- Low
- 30.55
- High
- 31.20
- Объем
- 21.165 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 1.63%
- 6-месячное изменение
- 59.13%
- Годовое изменение
- 66.70%
