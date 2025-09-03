货币 / CCL
CCL: Carnival Corporation
31.19 USD 0.04 (0.13%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCL汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点30.55和高点31.20进行交易。
关注Carnival Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCL新闻
- Manchester United (MANU) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- Should You Invest in Carnival (CCL) Based on Bullish Wall Street Views?
- Carnival vs. NCLH: Which is the Best Cruise Stock to Buy Now?
- 美银美林上调嘉年华邮轮目标价至36美元，看好其转型进展
- Melius raises Carnival stock price target to $36 on turnaround progress
- Why Carnival (CCL) Dipped More Than Broader Market Today
- Carnival Corporation (CCL) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Top Research Reports for Oracle, AstraZeneca & Shopify
- 嘉年华邮轮股价触及52周新高，达32.78美元
- Carnival Corp stock hits 52-week high at 32.78 USD
- Costco, Accenture, FedEx, and more set to report earnings Friday
- Has Carnival (CCL) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- 3 Reasons to Buy Carnival Stock Like There's No Tomorrow
- Is Carnival Stock on Track to Return to Pre-COVID Highs?
- NCLH Stock Up 24% in 3 Months: Should You Ride the Wave or Hold Back?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Carnival’s Fleet Modernization Will Be A Game Changer (NYSE:CCL)
- Carnival's Fuel Efficiency Gains Momentum: Can Margins Sustain?
- Royal Caribbean Stock May Be Sailing Toward Stormy Seas
- Toro (TTC) Tops Q3 Earnings Estimates
- You’ve already spent big bucks on a Carnival Cruise package — so would you pay extra for doughnuts?
- CCL vs. ATAT: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Cruise demand shows mixed signals as bookings hold up into 2026
- Is Carnival (CCL) a Great Value Stock Right Now?
日范围
30.55 31.20
年范围
15.07 32.80
- 前一天收盘价
- 31.23
- 开盘价
- 31.12
- 卖价
- 31.19
- 买价
- 31.49
- 最低价
- 30.55
- 最高价
- 31.20
- 交易量
- 21.165 K
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 1.63%
- 6个月变化
- 59.13%
- 年变化
- 66.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值