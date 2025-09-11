QuotazioniSezioni
Valute / CCL
CCL: Carnival Corporation

30.52 USD 0.92 (2.93%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCL ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.28 e ad un massimo di 31.72.

Il tasso di cambio CCL ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.28 e ad un massimo di 31.72.

Intervallo Giornaliero
30.28 31.72
Intervallo Annuale
15.07 32.80
Chiusura Precedente
31.44
Apertura
31.61
Bid
30.52
Ask
30.82
Minimo
30.28
Massimo
31.72
Volume
33.689 K
Variazione giornaliera
-2.93%
Variazione Mensile
-0.55%
Variazione Semestrale
55.71%
Variazione Annuale
63.12%
