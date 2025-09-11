Valute / CCL
CCL: Carnival Corporation
30.52 USD 0.92 (2.93%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCL ha avuto una variazione del -2.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.28 e ad un massimo di 31.72.
Segui le dinamiche di Carnival Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
30.28 31.72
Intervallo Annuale
15.07 32.80
- Chiusura Precedente
- 31.44
- Apertura
- 31.61
- Bid
- 30.52
- Ask
- 30.82
- Minimo
- 30.28
- Massimo
- 31.72
- Volume
- 33.689 K
- Variazione giornaliera
- -2.93%
- Variazione Mensile
- -0.55%
- Variazione Semestrale
- 55.71%
- Variazione Annuale
- 63.12%
