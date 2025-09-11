CotationsSections
Devises / CCL
Retour à Actions

CCL: Carnival Corporation

30.52 USD 0.92 (2.93%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CCL a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.28 et à un maximum de 31.72.

Suivez la dynamique Carnival Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCL Nouvelles

Range quotidien
30.28 31.72
Range Annuel
15.07 32.80
Clôture Précédente
31.44
Ouverture
31.61
Bid
30.52
Ask
30.82
Plus Bas
30.28
Plus Haut
31.72
Volume
33.689 K
Changement quotidien
-2.93%
Changement Mensuel
-0.55%
Changement à 6 Mois
55.71%
Changement Annuel
63.12%
20 septembre, samedi